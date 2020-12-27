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Metin Şeker hayatını kaybetti
Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker'in babası Metin Şeker, hayatını kaybetti.
Güncel 27.12.2020, 18:17
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Metin Şeker, yarın (28 Aralık 2020 Pazartesi) saat 13.30'da Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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