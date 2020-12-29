Metin Şeker defnedildi

Çorum’un Çakır Köyü’nden gelme, Mehmet Şeker ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker'in babası olan Metin Şeker hafta sonu hayatını kaybetmişti.

Metin Şeker’in cenazesi Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

