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Metin Nalıncı yaşamını yitirdi

Çorum inşaat sektörünün tanınmış firmalarından olan Metin Hafriyat’ın kurucusu Metin Nalıncı vefat etti.

Güncel 25.11.2020, 00:56
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Metin Nalıncı yaşamını yitirdi

Metin Hafriyat sahiplerinden Mitat Nalıncı’nın babası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Şükrü Türkoğlu, Naci Yalçın ve Kamil Özdemir’in kayınpederi Metin Nalıncı yaşamını yitirdi.

Metin Nalıncı'nın cenazesi bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezarlığa getirilecek, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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