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Metin Nalıncı toprağa verildi

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Metin Hafriyat’ın kurucusu Metin Nalıncı (77), dün saat 12.30’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 25.11.2020, 19:18
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Metin Nalıncı toprağa verildi

Metin Hafriyat Sahibi Mitat Nalıncı’nın babası, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Türkoğlu, Naci Yalçın ve Kamil Özdemir’in kayınpederi olan Metin Nalıncı’nın cenazesi, saat 11.00’de Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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