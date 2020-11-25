Metin Nalıncı toprağa verildi

Metin Hafriyat Sahibi Mitat Nalıncı’nın babası, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Türkoğlu, Naci Yalçın ve Kamil Özdemir’in kayınpederi olan Metin Nalıncı’nın cenazesi, saat 11.00’de Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)