Metin Külünk geliyor

Külünk, Akıncılar Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı ve DATEM birleşenlerinin organize ettiği “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Konumu” isimli konferans sunumu için Çorum’a geliyor.

Metin Külünk’ün konferansı cumartesi günü (yarın) saat 18.30’da Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Akıncılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağdaş, küresel dünyada son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere olan reaksiyonunun ele alınacağı konferansa tüm Çorumluları davet etti.

(Uğur GÖRKEM)

