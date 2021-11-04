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Metin Külünk geliyor
Güncel 04.11.2021, 19:01
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AK Parti MKYK Üyesi eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Çorum’da konferans verecek.
Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği, Akıncılar Derneği ve DATEM'in organize ettiği etkinlik 20 Kasım 2021 tarihinde Turgut Özal Belediye Konferans Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak.
Konferansa konuşmacı olarak AK Parti MKYK Üyesi eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk katılacak. Metin Külünk, ‘Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu’ başlıklı bir sunum yapacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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