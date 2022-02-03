Metin Kaynar hayatını kaybetti

Kaynar Balıkçılık sahibi Dursun Kaynar’ın babası olan Metin Kaynar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Metin Kaynar’ın cenazesi Ulucami’de İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

