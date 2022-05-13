Metin Baran’ın kaybı hukuk camiasını üzdü 

Mecitözü doğumlu 84 yaşındaki Metin Baran, uzunca bir süreden beri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Aydilek Baran’ın eşi, Selma Duygun, Serap Baran, Serpil Aksoy, Canan Özdoğan ve Murat Baran’ın babaları olan Metin Baran’ın cenazesi, önceki gün Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

