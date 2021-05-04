Metin Ay toprağa verildi

Çorum’da ikamet eden Metin Ay dün akşam saat 21.30'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhum Nihat ve merhume Adile Ay'ın çocukları, merhum İsmail Ay, Yusuf Ay, merhum Sedat Ay ve Candan Çınar'ın ağabeyleri, Ömer, Tülay ve Ebru Ay'ın babaları olan Metin Ay, evinde tedavi görmekte iken durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakıma alınmıştı ancak kurtarılamadı.

Metin Ay’ın cenaze namazı öğlen saatlerinde Ulumezar’da kılındı. Metin Ay, Covid-19 pandemisi kuralları gereğince az sayıda aile üyesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

