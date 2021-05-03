Metin Ay, Covit-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Merhum Nihat ve merhume Adile Ay'ın çocukları, merhum İsmail Ay, Yusuf Ay, merhum Sedat Ay ve Candan Çınar'ın ağabeyleri, Ömer, Tülay ve Ebru Ay'ın babaları olan Metin Ay, evinde tedavi görmekte iken durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı, ama kurtarılamadı.

Metin Ay'ın cenazesi yarın (4 Mayıs 2021 Salı)öğleyin Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.