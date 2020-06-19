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Metin Aşkın yarın toprağa verilecek
Çorum’un ulu eğitim çınarlarından Metin Aşkın (86), bugün saat 14.55’te Samsun Medikal Hastanesi’nde, safra kesesi ameliyatından sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Güncel 19.06.2020, 15:23
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Kentimizin büyük değerlerinden Metin Aşkın, ameliyatın ardından iki gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilirken, ani bir kalp krizine yenik düştü.
Mali Müşavir Bekir Aşkın, Mustafa Tahir Aşkın ve Hacer Oltulu’nun babaları, emekli Bağ-Kur Müdürü, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı’nın dayısı olan emekli öğretmen Metin Aşkın’ın cenazesi, yarın, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından sonra Özel Hastane Morgundan alınarak Ulumezar’a getirilecek, ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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