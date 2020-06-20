Metin Aşkın son yolculuğuna uğurlandı
Samsun Medikal Hastanesi’nde, safra kesesi ameliyatından sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Çorum’un ulu eğitim çınarlarından Metin Aşkın (86), son yolculuğuna uğurlandı.
Mali Müşavir Bekir Aşkın, Mustafa Tahir Aşkın ve Hacer Oltulu’nun babaları, emekli Bağ-Kur Müdürü, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı’nın dayısı olan emekli öğretmen Metin Aşkın’ın cenazesi, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından sonra Özel Hastane Morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ameliyatın ardından iki gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilirken, ani bir kalp krizine yenik düşen kentimizin büyük değerlerinden Metin Aşkın’ın cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın yanı sıra iş dünyası, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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