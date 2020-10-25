Metin Akkuş ve arkadaşları ÇORUM HABER’i ziyaret etti
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yasin Akça, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğr.Üyesi Nermin Atila, Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça ve İskilip Temsilcisi Ahmet Sağlam, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la “Çorumluların birlik ve dayanışması” üzerine sohbet ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 25.10.2020, 19:56
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