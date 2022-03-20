Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı

Edinilen bilgiye göre, evli ve bir çocuk babası olan torna ustası Fatih Erdem (33), 8 Mart 2022 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç adam, 9 gün süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Fatih Erdem'in cenazesi Çorum merkeze bağlı Karacaköy'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.