Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre; dün gece saatlerinden itibaren başlayarak 26 Eylül 2021 Pazar günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerin iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don hadisesi bekleniyor. Başta tarımsal faaliyetle uğraşan üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. (Haber Merkezi)

