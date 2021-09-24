Meteorolojiden zirai don uyarısı
Çorum ve bölgesine 3 gün boyunca art arda zirai don uyarısı yapıldı.
Güncel 24.09.2021, 00:10
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Meteoroloji Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre; dün gece saatlerinden itibaren başlayarak 26 Eylül 2021 Pazar günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerin iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don hadisesi bekleniyor. Başta tarımsal faaliyetle uğraşan üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. (Haber Merkezi)
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