Meteoroloji’den yağış uyarısı

Yağışların, özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağının beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Cuma gününden itibaren yağışlı ve serin havanın bölgeyi terketmesinin beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak; Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

(Haber Merkezi)