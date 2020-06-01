Meteoroloji’den yağış uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bölgenin batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtilerek cuma gününe kadar bölgede görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının beklendiği kaydedildi.
Güncel 01.06.2020, 19:56
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Yağışların, özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağının beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Cuma gününden itibaren yağışlı ve serin havanın bölgeyi terketmesinin beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak; Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
(Haber Merkezi)
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