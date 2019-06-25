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Meteoroloji’den sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Meteoroloji’den sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

25 Haziran 2019 Salı 23:00
Meteoroloji’den sıcak uyarısı

Hafta sonundan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine inmesinin beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle yaşlılar ve çocukların sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği kaydedildi. (Haber Merkezi)

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