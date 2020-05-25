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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. 

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:09
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Marmara'nın güneybatısı İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde hava durumunun az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. 

Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

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