Meteoroloji’den “Erken Uyarı ve Erken Eylem” Fotoğraf  Yarışması

Yarışmanın konusu, “Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” olarak açıklanırken, amacı da şöyle ifade edildi:

“Konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamak, ayrıca eserlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenmesi suretiyle meteoroloji bilincini vatandaşlara aşılamak.”

Yarışmaya son katılma tarihi 4 Mart 2022 olarak ilan edildi. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek. (Haber Merkezi)

