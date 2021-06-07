Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış beklenirken; mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Güncel 07.06.2021, 09:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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23°
parçalı az bulutlu