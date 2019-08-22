Meteoroloji uyardı

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ile ilgili bir bilgilendirme yapan Çorum Valiliği de vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan konusunda uyardı.

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada Çorum çevreleri ile Sinop’un iç, Amasya’nın batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve bu nedenle bu illerde meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olaylara karşı tedbirli olunması istendi.

(Haber Merkezi)