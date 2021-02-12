Meteoroloji fırtına ve zirai don için uyardı

Bulunduğumuz ayın en sıcak ve en güneşli günlerini yaşayan Çorum'da sabah itibariyle sıcaklık hissedilir derecede düştü ve şehre rüzgar hakim oldu. Meteorolojiden uyarı gecikmedi. Buna göre geceden itibaren rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatıdan; öğle saatlerinden itibaren de Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmeleri ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca bölge genelinde yer yer zirai don olaylarının yaşanacağı belirtilerek üreticiler uyarıldı.

(Haber Merkezi)