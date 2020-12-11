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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz bölgeleri ile Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Güncel 11.12.2020, 10:37
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA SİVAS HARİÇ KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi'nde de Sivas hariç; Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

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