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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Güncel 30.10.2020, 10:35
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde, zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri, Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

#Meteorolojiden sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden sağanak yağış uyarısı
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