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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyurdu.

Güncel 17.10.2020, 23:49
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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12°
parçalı bulutlu
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