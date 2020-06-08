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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor.

Güncel 08.06.2020, 17:56
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi ile Amasya'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde saat 15.30 - 18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. 
Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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