Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

35 İL İÇİN TURUNCU, 31 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Trabzon, Karaman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Niğde, Rize, Tunceli, Van, Bayburt, Batman ve Iğdır için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan; Antalya, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karabük, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.