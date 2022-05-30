Metehan okuluna döndü

Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de, 5 Mayıs'ta parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan, kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada refüjdeki tretuvar taşına takılıp düşen ve ağır yaralanan Metehan Üresin'in tedavi süreci tamamlandı.

Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Metehan, tedavisinin ardından ayrı kaldığı okuluna ve arkadaşlarına kavuştu.

Baba Arslan Üresin, AA muhabirine, Metehan'ın, 5 günü yoğun bakımda 17 gün yataklı tedavi gördüğünü, yaklaşık bir ay okulundan uzak kaldığını söyledi.

Metehan'ın hayati tehlikeyi atlattığını belirten Üresin, "Ancak dalağını kaybetmesinden dolayı çocukta kan pıhtılaşması rahatsızlığı mevcut. Kan sıvılaştırıcı iğne kullanıyor." dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısıyla ilgili yaşadıkları hukuki süreci de anlatan Üresin, şöyle devam etti:

"Köpek saldırısıyla ilgili adli makamlara ifadelerimizi verdik. Saldırı hakkında kamu davası açıldı. Biz de ifade verdik, şikayetçi olduğumuzu söyledik. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına şikayetçi olduk, adli süreç devam etmekte. İnşallah bu konuyla ilgili bir daha hiçbir gencimiz mağdur olmaz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ruhen ve bedenen sağlıklı şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da bir numaralı önceliği, çocuklarımızı bedenen korumamız gerekiyor, sokak hayvanlarından ve diğer saldırılardan. Ruhen de sağlıklı kalabilmeleri için şiddete ve bu tür olaylara maruz kalmamaları gerekiyor. İnşallah bundan sonra çocuklarımız bu tür saldırılara maruz kalmaz."

Metehan'ın, saldırıdan önce Liselere Giriş Sınavı'na hazırlandığını hatırlatan Üresin, "Metehan bugün okuluna başladı. Ortaokul son sınıf öğrencisi oğlum sınavlara hazırlanıyordu. Sınavlarla ilgili çalışması yarıda kaldı. Bu süreç oğlumun eğitimini olumsuz şekilde etkiledi. Süreç neyi gösterecek bilemiyoruz. İnşallah sınavdan iyi bir sonuç alacak, alamazsa da canı sağ olsun. Önemli olan sağlık." ifadelerini kullandı.