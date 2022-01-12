Metal sanatçısı Hasan Tuluk ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Güncel 12.01.2022, 01:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’nde ülkemizin önde gelen isimlerine ödül takdimi gerçekleştirildi.
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Gecesinde şehrimizin yaşayan değerlerinden, uluslararası metal sanatçısı Hasan Tuluk, Metal El İşçiliği Ustalığı alanında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Sahneye Tuluk’la beraber çıkan minik torunu ise Cumhurbaşkanına ‘Anne’ temalı resmini hediye etti.
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