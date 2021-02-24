“Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne esnaf ilgisi

Sanayide faaliyet gösteren mekanik, oto boyacı ve oto elektrikçi esnafı Arif Belgelendirme tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alabilmek için hem uygulamalı hem de yazılı sınavda ter döktü.

Önce uygulamalı sınava giren adaylar daha sonra ÇESOB’da yazılı sınava tabi tutuldular. Sınavda Kovit-19’a karşı sıkı önlem alındığı gözlendi. Kursiyerlerin önce ateşi ölçülürken ardından tek tek HES kodları sorgulandı.

Sınav öncesi kursiyerleri ziyaret ederek başarılar dileyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, ayrıca uygulamalı sınav için işyerini gecenin geç saatlerine kadar açık tutan Ray Otomotiv Sahibi Rüstem Çubuk’a teşekkür plaketi takdim etti.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ise, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen sanayi esnaflarına seslenerek, müracaatların devam ettiğini söyledi.

Uzun, teşvik kapsamında yapılan sınavların ücretsiz olduğunu hatırlatarak, bundan sonraki uygulamalı ve yazılı sınavın oksijen ve alüminyum kaynakçısı, tornacı, demir doğramacı, hurdacı ve makine bakımı iş kolunda faaliyet gösteren esnaflara yönelik yapılacağını kaydetti.

Necmettin Uzun son olarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyenlerin biran önce Oda’ya müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)