Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı başladı

Belediye, Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğiyle iş gücü piyasasına mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personel kazandırıyor. Çorum Belediyesi tarafından 27 Ağustos’ta atılan imzalar sonrası, Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Servis Aracı Şoförü Seviye 3 belgeleri için teorik ve uygulamalı sınavlar yapıldı. Hafta sonu yapılan sınavlarda adaylar ter döktü.

Belgelendirme firması yetkililerinin detaylı gözetimi altında gerçekleştirilen sınav süresince adaylar, her bir adımı kuralına uygun olarak gerçekleştirdi. Yazılı sınavların ardından uygulama sınavına geçen adaylar, yaklaşık 2 Bin TL’ye mal olan meslekli yeterlilik belgesinin Çorum Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sayesinde ücretsiz bir şekilde aldıkları için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)