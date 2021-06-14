“Mesleki Yeterlilik Belgesi” sanayi esnafına büyük avantajlar sunuyor

Haziran ayı içerisinde 70 sanayi esnafını daha belgelendirdiklerini ifade eden Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, belge sahibi olanların devlet teşviklerinden yararlanabildiği gibi ayrıca servislerde ve yurt dışında çalışmanın da önünü açtığını kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte sanayi esnafına belgelerini takdim eden Uzun, belge sahibi oda üyelerini tebrik etti.

Necmettin Uzun, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin avantajları hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ayrıca belediyeler, resmi kurumlar ve yetkili servislerde işe girecek personelden istenmekte bu belgelere sahip personel işe alımlarda bir adım öne geçmektedir.”

Oda Başkanı Necmettin Uzun, ayrıca belge sahibi olmak isteyenlerin odaya başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.