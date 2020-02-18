Mesleki kalitenin artırılması hibe programı tanıtıldı

Programın amacının; sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen istihdam için hazır olan toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları için öğrenme imkânı bulduğu esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturarak mesleki eğitimde inovatif yaklaşımları desteklemek olduğunun belirtildiği açıklamada, Hibe programı için toplam 10 milyon Avro bütçe ayrıldığı ifade edildi. Program kapsamında en az 200.000 Avro; en fazla 600.000 Avro ve en az %80’i, en fazla %90’ı hibe talep edilebileceğinin belirtildiği açıklamada son başvuru tarihinin 14 Nisan 2020 olduğu ve başvuruların İngilizce yapılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tüzel kişiler ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları) programa başvuruda bulunabilirler.

Hibe programı ile alakalı ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına

http://corumab.gov.tr/sektorel-mukemmeliyet-merkezleri-kurulmasi-hibe-programi veya http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 adresinden ulaşılabilmektedir. Teklif çağrısına ilişkin hazırlanacak olan projelere Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından da teknik destek verilecektir. (Haber Merkezi)