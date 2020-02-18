Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119574
ALTIN
312.214
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8821
EURO
6.5509

Mesleki kalitenin artırılması hibe programı tanıtıldı

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı hakkında bilgi verildi.

Mesleki kalitenin artırılması hibe programı tanıtıldı

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı hakkında bilgi verildi.

18 Şubat 2020 Salı 22:05
Mesleki kalitenin artırılması hibe programı tanıtıldı

Programın amacının; sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen istihdam için hazır olan toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları için öğrenme imkânı bulduğu esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturarak mesleki eğitimde inovatif yaklaşımları desteklemek olduğunun belirtildiği açıklamada, Hibe programı için toplam 10 milyon Avro bütçe ayrıldığı ifade edildi. Program kapsamında en az 200.000 Avro; en fazla 600.000 Avro ve en az %80’i, en fazla %90’ı hibe talep edilebileceğinin belirtildiği açıklamada son başvuru tarihinin 14 Nisan 2020 olduğu ve başvuruların İngilizce yapılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tüzel kişiler ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları) programa başvuruda bulunabilirler.

Hibe programı ile alakalı ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına

http://corumab.gov.tr/sektorel-mukemmeliyet-merkezleri-kurulmasi-hibe-programi veya http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 adresinden ulaşılabilmektedir. Teklif çağrısına ilişkin hazırlanacak olan projelere Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından da teknik destek verilecektir. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak
CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim