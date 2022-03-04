“Mesleki eğitimde bütünleştirme uygulamaları” eğitimi verildi

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen eğitime Özel Eğitimden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, ÇESOB’u temsilen Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve özel eğitim okul müdürleri katıldı.

Prof. Dr. Atilla Cavkaytar tarafından, Anadolu Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri ve ÇESOB temsilcilerine; engelliler için okul sonrası mesleki eğitim, kariyer eğitimi, istihdam modelleri, istihdam edilebilirlik becerileri ve çalışma yaşamına hazırlama konu başlıklarında 48 saatlik eğitim verildi.

(Haber Merkezi)

