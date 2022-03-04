“Mesleki eğitimde bütünleştirme uygulamaları” eğitimi verildi
Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ve ÇESOB'un başvuru sahibi ve Alman Lebenshilfe Vakfı’nın ise iştirakçi olarak yer aldığı, Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamındaki Avrupa Birliği projesiyle ilgili olarak “Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Eğitici Eğitimi” gerçekleştirildi.
Güncel 04.03.2022, 19:35
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Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen eğitime Özel Eğitimden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, ÇESOB’u temsilen Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve özel eğitim okul müdürleri katıldı.
Prof. Dr. Atilla Cavkaytar tarafından, Anadolu Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri ve ÇESOB temsilcilerine; engelliler için okul sonrası mesleki eğitim, kariyer eğitimi, istihdam modelleri, istihdam edilebilirlik becerileri ve çalışma yaşamına hazırlama konu başlıklarında 48 saatlik eğitim verildi.
(Haber Merkezi)
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