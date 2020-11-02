“Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi görüşüldü

Proje ile Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek sağlanacak. 618 bin öğrencinin eğitim aldığı 81 ilde belirlenen 1000 okulun tamamına zaman içerisinde kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verileceğini ve isteyenlere yüzme öğretileceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri düzenlenerek, bu okullarımızda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak. İnşallah yapılacak projeler ve yatırımlar ile meslek liselerimiz ülkemizde daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

(Haber Merkezi)