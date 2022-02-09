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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının bir buçuk aylık süreçte yaklaşık yüzde 100'lük artışla 159 binden 321 bine yükseldiğini bildirdi.

Güncel 09.02.2022, 11:39
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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kanun değişikliği sonrasında sağlanan avantajlar, mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırdı. Bu kapsamda Bakanlık, mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı vermek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda Aralık 2021'de yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hale geldi.

Düzenleme öncesinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, bir buçuk ayda yaklaşık yüzde 100'lük artışla 321 bine yükseldi.

Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık yaklaşık 1275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2125 lira gelir elde edebiliyor.

Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor.

Buralardan mezunların yüzde 88'i istihdama katılmış durumda. Tüm bunlara ek olarak mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

EN FAZLA ÖĞRENCİ İSTANBUL'DA

İstanbul'da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 27 bin 271'e ulaştı. İstanbul'u 15 bin 690 öğrenci ile Ankara ve 14 bin 741 öğrenci ile Gaziantep izledi. Sıralamada 14 bin 576 öğrenci ile Adana dördüncü, 13 bin 863 öğrenci ile Hatay beşinci oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALAN GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

Mesleki eğitim merkezlerinde en çok tercih edilen alan 65 bin 891 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri olurken 44 bin 510 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 31 bin 651 öğrenci ile elektrik elektronik teknolojisi üçüncü sırada yer aldı. 30 bin 422 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri dördüncü ve 18 bin 713 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada oldu.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Bu, ülkemizde istihdamı artıracak tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanların tanıtımı ve tüm gençlerin, ailelerin yeniliklerden haberdar olması için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını, hazırladıkları kamu spotlarının pek çok televizyon kanalında yayımlandığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan 81 ilde yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuyor. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Özellikle OSB'lerin bu imkandan yararlanabilmesi için tüm OSB'lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Bu adımlar kısa sürede öğrenci sayılarına yansıdı. Bir buçuk aylık zaman diliminde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum."


 

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