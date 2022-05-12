“Mesleki becerisi olanlar mutlu olacak”
Alaca’da Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik MYO, ÇEKVA Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Ankara Alacalılar Derneği, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın katılımı ile “endüstri toplumu olmada mesleki teknik eğitimin önemi” başlıklı seminer düzenlendi.
Seminerde konuşan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt, gençlerin kariyer planı ve istihdamına ilişkin bilgiler verdi. Ülkede ve dünyada kaynak konusundaki deneyimlerini anlatan Kurt, çok fazla sayıda istihdam açığı olduğunu, iyi yetişmiş ve bilgisini belgelendirmiş kişilerin istihdamının çok kolay olduğunu söyledi.
Mesleklerini belli seviyeye getiren gençlerin ekonomiye katkılarının yanı sıra kendi maddi kazanımlarına ve sosyo-kültürel gelişimlerine özellikle dikkat çeken Prof. Dr. Adem Kurt, “sanayi 1.0’den başlayıp, sanayi 6.0’a” giden yolculuklara dikkat çekerek, gelecek dünyada mesleki becerisi olan insanların mutlu olacağını söyledi.
Seminerin sonunda tüm paydaşlarla, kaliteli bir eğitim için imkân ve kabiliyetler masaya yatırılırken, gerekli olan maddi ve manevi kaynağın tespitinden sonra eğitimin başlaması yönünde mutabakat sağlandı.
Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meslek Yüksekokulu’nun imkânları birlikte değerlendirilerek, eğitimci ve sarf malzeme maliyetinin karşılanması halinde kaliteli bir eğitim sağlanabileceği ve verimli sonuçlar alınacağı konusunda fikir birliğine varıldı.
(Haber Merkezi)
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|34
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|45
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|34
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|15. Altınordu
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|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
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|35
|62
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|8. Wolverhampton Wanderers
|36
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|35
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|43
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|1. Real Madrid
|35
|81
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|36
|67
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