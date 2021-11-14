“Meslek yasası olmadığı için basın her türlü istismara açık hale geliyor”

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 45 yıllık meslek yaşamında her sorunun çözümünü özgürlükte aradığını, basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin darbe yıllarından beri değişmediğini, oysa basın özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, Basın Meslek Yasası eksikliğinin de özgürlük açısından büyük engel oluşturduğunu söyledi.

Elektronik ortamda yapılan haberciliğin ciddi sorunlar oluşturabildiğine değinen Kolaylı “Dileyen herkes gazeteciyim diyerek mesleğe başlayabiliyor. Hiçbir kaydı olmayan internet siteleri nedeniyle bu alan her türlü istismara açık hale geliyor. Şantaj ve tehdit aracı olarak kullanılabiliyor. Çünkü yasal düzenleme bulunmuyor. Bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen meslek yasasının günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılması gerekir” dedi.

Yerel basının zorunlu giderlerini dahi karşılayamaz halde olduğuna dikkat çeken TGK Genel Başkanı Kolaylı, “Koronavirüs salgını nedeniyle ilanlar durdu. Tiraj gelirleri ve firma reklamları büyük ölçüde azaldı. Yerel basın, resmi ilan gelirleriyle daha güçlü biçimde desteklenmeli. Zira, yerel gazetelerin elde ettikleri bu gelir, çeşitli yollardan devlete geri dönüyor.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

