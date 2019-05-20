Meslek okullarının 9. sınıflarında alan tercih süreci devam ediyor

Anadolu Meslek Programlarında (AMP) alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40’ı ile 9. sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlendiğini anlatan Ramazan Yiğitoğlu, AMP meslek alanlarını seçecek öğrencilerin, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerini kaydetti.

Tercihlerin 13-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Yiğitoğlu şunları dile getirdi: “Tercih işlemleri veli tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

AMP alana yerleştirme sonuçları 28 Haziran 2019 de ilan edilecektir.”

(Haber Merkezi)