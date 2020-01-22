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“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek öğrenmenin, sanayide ya da berberin yanında çırak olmanın ceza yöntemi olmadığını, erken meslek öğrenmenin bir ceza koşulu olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Palandöken, meslek edinmek, iş öğrenmek, kalifiye eleman olmak ve bunları daha genç yaşta öğrenmenin altın bilezik olduğunu dile getirdi.

“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek öğrenmenin, sanayide ya da berberin yanında çırak olmanın ceza yöntemi olmadığını, erken meslek öğrenmenin bir ceza koşulu olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Palandöken, meslek edinmek, iş öğrenmek, kalifiye eleman olmak ve bunları daha genç yaşta öğrenmenin altın bilezik olduğunu dile getirdi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 20:11
“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”

Çocukları okula gitmezse sanayiye ya da esnafın yanına vermenin olumsuz algısını yıkmak gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dersleri kötüyse, ödevlerini yapmıyorsa, okulda eğitim almaktan uzaklaşıyorsa, derslere ilgisi azaldıysa, çocuklarımızı hemen, okumazsan çöpçü olursun, okumazsan seni sanayiye veririm, ödevlerini yapmamaya devam edersen berberin yanında saç kesersin gibi cümleler ile korkuturuz. Çocuk da bunu bir ceza yöntemi olarak algılar, eleman olmanın ya da çırak/kalfa olmanın kötü bir şey olduğunu zanneder. Hâlbuki ülkemizde en önemli eksik ara eleman eksiği. Sanayide kalifiye, nitelikli, tüm işlerden anlayan elemanlar her zamankinden daha çok lazım. Esnafın yanında çırak olmak da, yüzyıllardır devam eden mesleklerin devamı için şart. Yani aslında ‘sanayide veya esnafın yanında çırak olmak cezadır’ algısının yıkılması gerekiyor” diye konuştu.

“GENÇ İŞSİZLİĞİN DE ÇÖZÜMÜ GENÇ YAŞTA MESLEK ÖĞRENMEKTİR”

Genç yaşta meslek edinmenin genç işsizliğin önüne geçmek için anahtar hamle olduğunun altını çizen Palandöken, “Ekim ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3 oldu. Bunun önüne geçmek için anahtar hamle çocuklarımızı meslek edinmeye yönlendirmektir. Yaz tatillerinde, ara tatillerde bir esnafın yanında çırak olarak çalışması, işi öğrenmesi, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanmanın zorluğunu, birlik ve paylaşım duygularını da çocuğa öğretir. Tabii ki okumak her zaman her şeyden önemlidir fakat diplomalı işsiz olmak genç işsizliği artırırken, gençlerimizin de psikolojilerinin bozulmasına neden oluyor. Hâlbuki esnafımız ona baba gibi işi öğretirken, onun bileğine de altın bilezik takmış oluyor” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

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