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Meslek lisesinde 3 boyutlu yazıcı üretimi başlıyor

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TUBİTAK 4006 kapsamında gerçekleştirilen Bilim Fuarı ve Beceri Tasarım Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Meslek lisesinde 3 boyutlu yazıcı üretimi başlıyor

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TUBİTAK 4006 kapsamında gerçekleştirilen Bilim Fuarı ve Beceri Tasarım Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:20
Meslek lisesinde 3 boyutlu yazıcı üretimi başlıyor

Açılışa Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Bilim Sanayi Teknoloji Müdürü Murat Ocak, TSO Başkan Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve davetliler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan okul müdürü İbrahim Ayaz, bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağladığını, bu tür etkinliklerin hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olduğunu kaydetti. Bu yıl 11’i araştırma projesi olmak üzere 21 projenin 19 danışman öğretmen gözetiminde 60 öğrencinin hazırladığı projenin sunulduğunu kaydeden Ayaz, ayrıca 3D baskı atölyesinin de açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Atölyede 3D yazıcı imalatı yapıldığını, bunun dışında 3D yazıcı bakım-onarım tamir ve baskı hizmeti de sunulacağını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ise konuşmasında meslek liselerine büyük önem verdiklerini anlattı. Meslek liselerinde sektörler için geleceğin elemanlarının yetiştirildiğini belirten Çoban, TUBİTAK alanında okulların Türkiye derecesi aldığını, başarılarından dolayı okulları tebrik ettiğini dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)

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