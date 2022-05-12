Meslek lisesi öğrencileri Almanya’da staja gitti

Okul Müdürü İbrahim Ayaz tarafından verilen bilgiye göre; 2019-1-TR01-KA102-069031 ‘AVRUPADA İNOVATİF STAJ EĞİTİMİ’ PROJESİ ikinci akışı kapsamında 5 Mobilya ve İç Mekan Tasarım alanı öğrencisi ve 1 Refakatçi öğretmen, “İç Mekan Tasarım” eğitimi için Almanya'nın Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, kentlerine gitti.

Okulun Yurt dışı ortağı Carl Bosch Schule rehberliğinde öğrencilere eğitimler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgi verilerek uygulama becerileri kazandırılacağını da belirten Ayaz; “Tekniğine uygun olarak bilgisayarla mobilya ve iç mekan tasarımı, üretimi, Auto CAD programı ve CNC makinelerini kullanma becerileri kazandırılacaktır. Böylece öğrencilerimiz iş piyasasının istediği donanımlı bireyler haline geleceklerdir” dedi.

(Haber Merkezi)

