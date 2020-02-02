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Meslek Lisesi öğrencileri Almanya’da staja başladı

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında ‘Avrupa'da İnovatif Staj Eğitimi’ projesi 1.akış faaliyetinin Almanya da başladığını ifade etti.

Meslek Lisesi öğrencileri Almanya’da staja başladı

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında ‘Avrupa'da İnovatif Staj Eğitimi’ projesi 1.akış faaliyetinin Almanya da başladığını ifade etti.

02 Şubat 2020 Pazar 20:49
Meslek Lisesi öğrencileri Almanya’da staja başladı

Proje kapsamında 5 Metal Teknolojileri Alanı öğrencisi, 5 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme öğrencisi ve 2 refakatçi öğretmenin Almanya'nın Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, kentlerinde iki hafta Staj Eğitimi yapmaya başladığını belirten Ayaz, bu staj ile öğrencilerin Almanya’da; iş sağlığı ve güvenliği kuralları öğrenme ve uygulama becerileri kazanacaklarını belirtti. Öğrencilere TS EN ISO standartlarına göre oksi-asetilen kaynak yöntemi, TİG kaynak yöntemi, elektrik ark kaynak yöntemi ve MİG-MAG kaynak yöntemi ile kaynak yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılacağını anlatan Ayaz, öğrencilerin yabancı öğrenci ve eğitici personelle atölye ortamında uygulama yaparak, mesleğinin gerektirdiği teknik terimleri yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma becerileri kazanma faaliyetleri yapacağını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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