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Meslek liselerine ilgi zayıf

Meslek liseleri, adı üstünde “meslek edindiren” okullar. Belirli bir branşta eğitilen öğrencinin, o branşta ara eleman olarak istihdam edilebileceği, önlisans veya lisans eğitimiyle de uzmanlaşabileceği varsayılıyor. Yine, öğrenci daha ileri kapasiteye sahipse, başka alanlarda da lisans eğitimi alarak farklı mesleklere yönelebilmesi, hatta akademik kariyer yapabilmesi öngörülüyor.

Meslek liselerine ilgi zayıf

Meslek liseleri, adı üstünde “meslek edindiren” okullar. Belirli bir branşta eğitilen öğrencinin, o branşta ara eleman olarak istihdam edilebileceği, önlisans veya lisans eğitimiyle de uzmanlaşabileceği varsayılıyor. Yine, öğrenci daha ileri kapasiteye sahipse, başka alanlarda da lisans eğitimi alarak farklı mesleklere yönelebilmesi, hatta akademik kariyer yapabilmesi öngörülüyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 23:00
Meslek liselerine ilgi zayıf

Ne var ki, aileler ve öğrenciler “üniversiteye hazırlayan” liseleri daha fazla tercih ettikleri halde, son yıllarda -adeta baskıyla bazı- alanlara yönlendirme çabalarının arttığına tanık olunuyor. Bunun sonucunda, içinde bulunduğumuz öğretim yılında, meslek liselerinde bazı branşların kontenjanlarının yarı yarıya boş kaldığı gözleniyor.

Meslek liselerinde yeterli öğrenci olmayınca, maaş karşılığı haftalık 15 saat ders vermesi gereken öğretmenler, ders saatlerini tamamlayamadılar ve başka okullarda derse girerek 15 saati doldurmak zorunda kaldılar. Zira, son yıllarda, eski adlarıyla kız meslek, endüstri meslek ve imam hatip liselerinde ya da farklı meslek liselerinde pek çok öğretmen, kadro fazlası durumuna düştü.

Kadrolu öğretmenlerin rapor, yıllık izin, gebelik, görevlendirme gibi gerekçelerle kurumdan kısa süreli de olsa uzaklaşmaları halinde, meslek derslerinde deneyimli yedek öğretmenler görevlendiriliyordu. Aynı anda birden fazla okulda çalışan yedek öğretmenlere de, bu yıl yeteri kadar görev çıkmadığı anlaşılıyor.

Kontenjan olmadığı için istediği okula yerleşemeyen, yönlendirildiği meslek lisesini de tercih etmeyen öğrencilerin, açık liselere yöneldikleri de edinilen bilgiler arasında. Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız eğitimciler, istemediği okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin büyük sıkıntı çektiklerini ve başarı şanslarının zayıfladığını vurgulayarak, açık öğretim liselerinin de gerçekçi bir çözüm olamayacağını ifade ettiler.

(Elvan YILMAZ)

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