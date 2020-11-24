Meslek kuruluşlarının Komutan ve İşkur Müdürü’ne ziyaretleri
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Prs.Kd. Alb. Ferhat Işık’a ve İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu’ya “hayırlı olsun” ziyaretlerinde bulundular.
Güncel 24.11.2020, 19:52
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(Haber Merkezi)
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