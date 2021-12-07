Mesleği ne olursa olsun, çağdaş kadının hayatında “sanat” vardır

İKL’yi kuran 60 kadın sanatçıdan 43’ünün katıldığı sergide, 50 adet suluboya, yağlıboya, pastel ve karışık teknikte resim, 22 adet iki ve üç boyutlu duvara asılacak eser, 11 adet heykel, 2 adet ebru çalışması, 1 adet quiling bulunuyor. Sergi 17 Aralık akşamına kadar açık kalacak.



Eğitimci-ressam, minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu, serginin açılışında, çocukluk ve ilk gençliklerinin en güzel günlerini geçirdikleri İstanbul Kız Lisesi’nde, dönemin en iyi öğretmenlerinden eğitim aldıklarını belirterek, bu atmosferde kendisi gibi pek çok arkadaşının, üniversitede sanat eğitimi almaya karar verdiğini anlattı.

“Hangi meslekten olurlarsa olsunlar, çağdaş kadınların hayatlarında sanat vardır” diyen Alev Burhanoğlu, “İKL olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağdaş ve laik çizgimizde sarnatımızla yer almaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

(Selda FINDIK)

