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Mesire alanlarında keneye karşı etkin mücadele

Çorum Belediyesi, vektörel mücadele kapsamında mesire alanlarında çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Sıklık Tabiat Parkı ve Bahabey Çamlığında baştan sona vektörel mücadele çalışması gerekleştirildi. Yol kenarları ve çöp konteynırları da ilaçlandı.

Güncel 15.06.2020, 19:21
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Mesire alanlarında keneye karşı etkin mücadele

Sıklık Tabiat Parkında keneye karşı düzenli olarak çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, keneye karşı alınacak en etkili yöntemin kişisel korunma olduğunun altını çizdi. Vatandaşların kene gördüklerinde hemen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne haber vermeleri halinde ekiplerin anında yerinde inceleme yaparak gerekli mücadele çalışmasını gerçekleştirdiğinin altını çizen İsmail Yağbat, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.” diye konuştu.

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