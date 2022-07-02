“Meşhur Pideci Salim” yeni yerinde

Bir süredir Çorum’da “Salimin Yeri Pide Salonu” ismiyle faaliyet gösteren Salim Çıplak’a ait işyeri uzun yıllardır Ulukavak Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi’nde müşterilerine hizmet veriyordu.

Salimin Yeri Pide Salonu, bir süredir yeni yeri olan Ulukavak Mahallesi Tekceviz 2. Sokak No: 2/E adresinde hizmet vermeye başladı.

İşyerinin açılışı saat 14.00’te yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi, okunan duanın ardından Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla kesildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

