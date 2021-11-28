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“Mesele oy değil çocuklarımız”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Kasım 2021 Cumartesi gecesi Twitter hesabından "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız." mesajıyla bir video paylaştı. 

Güncel 28.11.2021, 19:30 28.11.2021, 19:00
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“Mesele oy değil çocuklarımız”

Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı video ile vatandaşlara seslendi.
Kılıçdaroğlu, evinde çektiği videoda "Sevgili halkım, sizi yine evimde ağırlıyorum. Konuşmamız gereken bazı meseleler var" ifadeleriyle vatandaşlara hitap etti. 
Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Gidiyoruz hep beraber bir kıyamete. Ancak kanımca halkımız gerçekte olup biteni henüz tam olarak idrak etmiş değil. Amacım bu videoyla olup biteni anlaşılır bir şekilde anlatabilmek. Sizden ricam tüm ön yargılarınızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmanız ve beni kulağınızla değil, kalpten dinlemenizdir. Dinleyin çünkü yoksulluğumuzu, yaşatılan derin yoksulluğu konuşmamız lazım. Bu topraklar yoksulluğa hiç yabancı olmadı maalesef. Yeni bir şey değil ki bizlerin yoksulluğu. Hükümetler geldi gitti yıllar boyu, ne muktedirler gördü bu topraklar ama kaderimiz hiç değişmedi. Bu topraklarda hiç değişmedi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim, yine söylüyorum; iktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı? Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değil, o gençlerin işi. Ben milletimle hellaleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim stratejilerle falan işim olmaz" ifadelerini kullandı.


"MİLYONLARCA ÇOCUĞUMUZ DERİN BİR YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ülkedeki bir kısım insanların yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek, "Sevgili dostlarım, Allah biliyor ya ben hiç sevmedim bu çağı. Bu ismine modern dediğimiz hakkaniyetsiz çağda öyle bir bencillik seviyesine gelmiş durumdayız ki, milyonlarca çocuğumuz derin bir yoksulluk içinde yaşıyor farkında bile değiliz. Soğuk odalarda uyuyor yavrularımız, aç karınlarına ders çalışıyorlar, okula gidemiyor bir kısmı, yetersiz beslenme hasta ediyor onları. Biliyor musunuz bu çocukların boyları uzamıyor. Kimse duvara boylarının ölçüsünü de yazmıyor zaten. Hastalıklar bu çocuklarımızın zihinsel kapasitesini ve fiziksel gelişimini derinden etkiliyor. Çocuklarımız hayatları boyunca bu yoksulluğun izlerini, yaralarını taşımak zorunda kalıyorlar. Bu çocukların mutlu bir yaşam sürme hakkını tanıma hem iktidarların ahlaki bir yükümlülüğüdür hem de ekonomik bir zorunluluktur. Bunu sağlamak bu çocukların Kemal Dedesinin de en önemli hedefi olacak. Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında neyleyim ben sarayları, paraları. Ben nefsimi körelteli çok uzun yıllar oldu. Tek bir muradım var benim, o da milletimin gelecekte bana dua etmesidir o kadar" ifadelerini kaydetti.
"İKTİDAR, BİLE İSTEYE HALKIMIZI DAHA DA FAKİRLEŞTİRİYOR"
Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda iktidarın halkı daha da fakirleştirdiğini söyleyerek, "Gelelim bu sefer ekonomide son yaşananlara. Bugüne kadarki iktidarlar nefislerini köreltemediler dedim. Ancak bu saray hükümeti farklı, Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar yani saray hükümeti, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek, ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille, bağırarak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız. Emeğinizin değeri ucuzlayacak ki Batılının dolarına peşkeş çekilebilsin. Sarayın gelecek için ülkemize artık tek bir vaadi var o da emekçinin sömürüsü. Siz çalışacaksınız sayın halkım, Batı'nın refahı daha da artacak. Peki ben neye inanıyorum? Ben ekonomik büyümeye inanıyorum elbette. Ama benim için eşit bir gelir dağılımı, hakkaniyetsiz ve fakirleştiren bir büyümeden daha önemli. Benim hedefim yoksulluk oranını çok hızlı bir şekilde azaltmak ve sosyal adaleti sağlamak. Ben hem büyümenin hem de daha fazla eşitliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Ben fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha fazla dolar kazanmasına katiyyen karşıyım. Ben yoksul kesimlerin en azından orta gelir düzeyine taşınması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, videonun devamında şunları ifade etti:
"Ben sosyal demokratım arkadaşlar, CHP de sosyal demokrat bir partidir. Ben sosyal devlete inanırım. Ben fakirliği söküp atarsam bu topraklardan halkımın duasını alırım, işte o da bana yeter. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyim. Bu fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Sırf 'Nasıl olsa iktidar buradan oy kaybedecek' diye oturup arkama yaslanıp bu olanı biteni izleyemem. Oy değildir mesele çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun aç girmemesidir. İşte bu yüzden bu organize kötülükle kavga edeceğim, kavga edeceğiz." (DHA)

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