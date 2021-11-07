Meşe Özel Öğretim’den LÖSEV’e destek
Güncel 07.11.2021, 18:46
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MA Eğitim kurumlarına bağlı olarak faaliyet sürdüren Meşe Özel Öğretim Kursu öğretmenlerinden İsmail Başar'ın üstlendiği sorumluluk projesinde Meşe Özel Öğretim Kursu, Ada Kurs Merkezi ve Ada Koleji öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla “Lösemili Çocuklar Haftası” nedeniyle bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanyayı düzenleyen İsmail Başar, öğretmen ve öğrencilere bu haftanın önemini ve diğer sosyal sorumluluk projelerini anlattı. Daha çok insanın bu tür projelere katılmasını ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen Başar, aynı zamanda 15 Kasım’da LÖSEV İyilik TIR’ının Çorum’da olacağını belirterek, isteyen yurttaşların LÖSEV’e gönüllü üye olabileceklerini ve yardımda bulunabileceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)
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